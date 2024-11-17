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Тренер «Динамо» Личка объяснил популярность падел-тенниса среди футбольных людей

Тренер «Динамо» Личка объяснил популярность падел-тенниса среди футбольных людей
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о причинах популярности падел-тенниса среди футбольных людей.

«Футболисты умеют играть в теннис. Это чуть-чуть другая игра, но футболисты и хоккеисты, по моему опыту, умеют многое. Падел — это хорошо, потому что маленькое поле, меньше мяч, большая интенсивность. Поэтому те, кто могут, часто играют в падел. Но если проблемы с коленом, например, это опасно», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 17 ноября, бело-голубые проведут товарищеский матч с медиаклубом «Амкал», начало в 17:00 мск.

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