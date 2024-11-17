Личка: не запрещаю футболистам играть в падел, но надо знать о проблемах со здоровьем

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как он отреагирует на просьбу футболистов разрешить им поиграть в падел-теннис в свободное время.

— Если игрок «Динамо» в выходной захочет поиграть в падел, отпустите?

— Если он здоров, может поиграть в теннис, в падел. Знаю, что аргентинцы из «Оренбурга» играют в мини-футбол. Ты должен знать о своих проблемах со здоровьем. Если они есть и ты пойдёшь играть в падел, можешь травмироваться. Об этом надо думать. Никогда не буду говорить, что нельзя, но это то же самое, что и хоккей зимой, — опасно. Надо осознавать ответственность. Это твоя жизнь, твои деньги, твой контракт. И ты как профессионал должен знать, что тебе положено, а что нет.

— То есть если вдруг травма на подобном мероприятии, это штраф?

— Этот игрок оштрафует сам себя. Он потеряет место в составе, премиальные за победу. К тому же если контракт заканчивается, клуб может сказать: «Всё, ищи новый клуб». Футболист должен думать. Но вообще падел — это отличный способ поддержать физическое состояние, когда долго нет матчей. Например, после нового года.

— Был случай с Нойером, который поехал кататься на лыжах и сломал руку.

— А вдруг ты пойдёшь по улице и тебя кто-то собьёт. Это ситуация, которая может случиться. Каждый игрок отвечает сам за себя и должен знать, что ему можно и когда, а когда нельзя. Если никаких проблем — пожалуйста, поиграй в падел один-два раза в неделю по часу, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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