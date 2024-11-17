Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка: не запрещаю футболистам играть в падел, но надо знать о проблемах со здоровьем

Личка: не запрещаю футболистам играть в падел, но надо знать о проблемах со здоровьем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как он отреагирует на просьбу футболистов разрешить им поиграть в падел-теннис в свободное время.

— Если игрок «Динамо» в выходной захочет поиграть в падел, отпустите?
— Если он здоров, может поиграть в теннис, в падел. Знаю, что аргентинцы из «Оренбурга» играют в мини-футбол. Ты должен знать о своих проблемах со здоровьем. Если они есть и ты пойдёшь играть в падел, можешь травмироваться. Об этом надо думать. Никогда не буду говорить, что нельзя, но это то же самое, что и хоккей зимой, — опасно. Надо осознавать ответственность. Это твоя жизнь, твои деньги, твой контракт. И ты как профессионал должен знать, что тебе положено, а что нет.

— То есть если вдруг травма на подобном мероприятии, это штраф?
— Этот игрок оштрафует сам себя. Он потеряет место в составе, премиальные за победу. К тому же если контракт заканчивается, клуб может сказать: «Всё, ищи новый клуб». Футболист должен думать. Но вообще падел — это отличный способ поддержать физическое состояние, когда долго нет матчей. Например, после нового года.

— Был случай с Нойером, который поехал кататься на лыжах и сломал руку.
— А вдруг ты пойдёшь по улице и тебя кто-то собьёт. Это ситуация, которая может случиться. Каждый игрок отвечает сам за себя и должен знать, что ему можно и когда, а когда нельзя. Если никаких проблем — пожалуйста, поиграй в падел один-два раза в неделю по часу, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Личка: в ситуации сборной России я бы искал соперников среди клубов РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android