Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в итальянском гранде — Calciomercato

«Ювентус» проявляет интерес к 23-летнему центральному нападающему «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «старая синьора» всерьёз рассмотрит вариант с покупкой нидерландского футболиста, если английский клуб выставит его на трансфер. «Красные дьяволы» могут сделать это, поскольку Зиркзее с трудом набирает игровую форму после перехода к ним, состоявшегося минувшим летом.

Одним из факторов, способных повлиять на переход 23-летнего игрока в «Ювентус», выступает главный тренер итальянского клуба Тьяго Мотта, под руководством которого Зиркзее играл за «Болонью».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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