Каннаваро: все отмечали рост российского футбола, говорил об этом со Спаллетти

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о своей встрече с Андре Виллаш-Боашем, когда португалец был главным тренером «Зенита».

«У нас с Виллаш-Боашем была очень позитивная встреча в «Зените», дружеская. Для меня это был очень хороший опыт. Тогда все отмечали рост российского футбола, особенно после чемпионата мира. Я говорил об этом со Спаллетти, это же мне сказал и Виллаш-Боаш», — приводит слова Каннаваро «Советский спорт».

Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз был чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда победила в финале Францию в серии пенальти. В том же году экс-игрок получил «Золотой мяч».