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«Аякс» вернётся к классическому логотипу спустя 34 года

«Аякс» вернётся к классическому логотипу спустя 34 года
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Генеральный директор амстердамского «Аякса» Менно Гелен официально объявил о возвращении классического логотипа клуба со следующего сезона. «Аякс» заменил его 34 года назад.

Фото: ajax.nl

«18 марта «Аякс» отметит своё 125-летие. В рамках торжеств будет объявлено о возвращении классического логотипа. Мы знаем, что большинство наших поклонников лелеяли это желание в течение многих лет, и мы почувствовали, что наше 125-летие было идеальным моментом, чтобы вернуть классический логотип нашим поклонникам и нам самим.

Кроме того, история показала, что мы достигаем наилучших результатов, когда остаёмся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы делаем всё возможное внутри клуба, чтобы поддерживать эту ДНК, от нашей футбольной философии до наших основных ценностей. Возвращение классического логотипа символизирует эту приверженность и служит как данью уважения нашей богатой истории, так и вдохновением для будущего — будущего, которое опирается на всё, что мы ценим в нашем клубе», — приводит слова Гелена официальный сайт клуба.

На данный момент «Аякс» занимает третье место в нидерландской Эредивизии, набрав 26 очков в 11 встречах.

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