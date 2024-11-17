«Ливерпуль», «Атлетико» и «Боруссия» Д следят за американским форвардом ПСВ — AS

«Ливерпуль», мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к 21-летнему форварду ПСВ Рикардо Пепи. Об этом сообщает AS.

По информации источника, команды уже сделали запрос в нидерландский клуб о возможном трансфере американского футболиста. ПСВ рассмотрит вариант с продажей Пепи, если получит устраивающее их предложение.

В нынешнем сезоне Рикардо Пепи принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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