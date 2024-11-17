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Душан Влахович рассказал, что ему легче играть в сборной Сербии, чем в «Ювентусе»

Душан Влахович рассказал, что ему легче играть в сборной Сербии, чем в «Ювентусе»
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович ответил на вопрос о разнице в игре за туринский клуб и национальную команду.

«Мне немного легче, когда есть ещё один нападающий, потому что Митрович держит мяч и участвует в воздушных дуэлях, так что я могу больше использовать свои собственные характеристики и качества. Тренер также не требует от меня много оборонительных обязанностей, так что это тоже облегчает задачу. С моей физической формой я не могу так много бегать и не так свеж в завершении, когда я так много работаю», — приводит слова Влаховича Football Italia.

Напомним, Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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