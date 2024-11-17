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Дьёкереш рассказал, может ли он сменить клуб зимой

Дьёкереш рассказал, может ли он сменить клуб зимой
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил на вопрос, может ли он перейти в другой клуб грядущей зимой. Ранее с СМИ появлялась информация об интересе к шведскому футболисту со стороны «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу завершить нынешний сезон в «Спортинге». Мне нравится здесь.

Новый клуб? Увидим, когда придёт время. Важно то, что я хочу играть. Повлияют и другие факторы», — приводит слова Дьёкереша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне швед принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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