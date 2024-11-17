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Руд ван Нистелрой был подавлен после своего ухода из «Манчестер Юнайтед» — Mirror

Руд ван Нистелрой был подавлен после своего ухода из «Манчестер Юнайтед» — Mirror
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой был подавлен, узнав о нежелании нового наставника команды Рубена Аморима оставить его на работе в клубе.

«Руд хотел остаться помощником [при Амориме]. Он бы сказал что-нибудь, если бы не был заинтересован в работе с Аморимом. У Руда была возможность стать менеджером или главным тренером в других командах, но он намеренно не соглашался на эти должности, потому что хотел работать в клубе, который любит больше всего.

Не забывайте, Руд очень хорошо проявил себя в «Юнайтед», сыграв вничью с «Челси» и одержав победу в трёх других матчах. Болельщики были в восторге от него. Достаточно посмотреть, как они реагировали на Руда после его последней игры. Он отлично проявил себя в сложных обстоятельствах и не проиграл ни одного матча в качестве тренера. Если Аморим не добьётся нужных результатов в первых нескольких встречах, болельщики могут снова начать призывать Руда», — сказал Mirror близкий друг ван Нистелроя и бывший защитник сборной Нидерландов Андре Ойер.

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