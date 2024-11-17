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Арсен Адамов ответил на вопрос, идут ли игроки в «Зенит» ради денег

Арсен Адамов ответил на вопрос, идут ли игроки в «Зенит» ради денег
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды в составе грозненского «Ахмата», назвал переход в клуб из Санкт-Петербурга главным событием в своей жизни, а также ответил на вопрос, идут ли футболисты в стан сине-бело-голубых из-за денег.

— Ваш переход в «Зенит» – главное событие в жизни?
— Думаю, что да. Но можно ещё отметить первый вызов в сборную. Пока ярче ничего не было.

— Есть мнение, что в «Зенит» игроки идут ради денег.
— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Люди могут думать всё что угодно. Ты играешь в футбол, чтобы достигать результатов, быть среди сильных. И очевидно, что «Зенит» — сильнейший российский клуб на данный момент. Понятно, что нужно зарабатывать, но также если у тебя есть амбиции, то ты должен играть среди лучших, — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

20 июня «Ахмат» объявил о переходе Арсена Адамова на правах аренды. 25-летний Арсен является воспитанником команды из Грозного. Действующий контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Всего в составе сине-бело-голубых защитник провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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