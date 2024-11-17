Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал упущенную победу в матче со «СКА-Хабаровск»

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал упущенную победу в матче со «СКА-Хабаровск»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал матч 19-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Покидышев – 33'     1:1 Бородин – 85'     1:2 Костин – 87'     2:2 Гонгадзе – 90+1'    
Удаления: Поярков – 90+4' / Галкин – 90+4'

«Тяжёлый выезд. Взяли очко. Матчи в Хабаровске всегда считались тяжёлыми, так как есть много нюансов с перелётом и со временем начала игры. Я очень доволен ребятами, как они проявили себя сегодня. Сейчас у нас много эмоций по поводу пенальти в наши ворота. Сложный эпизод для судьи. Надо разбираться. Но в целом благодарю ребят за проявленный характер. Проигрывали, затем сравняли счёт и были близки к победе», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
«Торпедо» упустило победу над «СКА-Хабаровск» на 90+2-й минуте матча 19-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android