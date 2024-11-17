Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал упущенную победу в матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал матч 19-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Тяжёлый выезд. Взяли очко. Матчи в Хабаровске всегда считались тяжёлыми, так как есть много нюансов с перелётом и со временем начала игры. Я очень доволен ребятами, как они проявили себя сегодня. Сейчас у нас много эмоций по поводу пенальти в наши ворота. Сложный эпизод для судьи. Надо разбираться. Но в целом благодарю ребят за проявленный характер. Проигрывали, затем сравняли счёт и были близки к победе», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.