Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал упущенную победу в матче со «СКА-Хабаровск»
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал матч 19-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Покидышев – 33' 1:1 Бородин – 85' 1:2 Костин – 87' 2:2 Гонгадзе – 90+1'
Удаления: Поярков – 90+4' / Галкин – 90+4'
«Тяжёлый выезд. Взяли очко. Матчи в Хабаровске всегда считались тяжёлыми, так как есть много нюансов с перелётом и со временем начала игры. Я очень доволен ребятами, как они проявили себя сегодня. Сейчас у нас много эмоций по поводу пенальти в наши ворота. Сложный эпизод для судьи. Надо разбираться. Но в целом благодарю ребят за проявленный характер. Проигрывали, затем сравняли счёт и были близки к победе», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.
Комментарии
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