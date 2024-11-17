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Стало известно, кто вошёл в тренерский штаб Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кто вошёл в тренерский штаб Аморима в «Манчестер Юнайтед»
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил, что в тренерский штаб нового главного тренера клуба Рубена Аморима войдут пять тренеров, с которыми специалист работал в «Спортинге».

Новым помощником главного тренера станет 29-летний Карлос Фернандес, который уже работал на этой должности с Аморимом в «Спортинге»; тренером вратарей – Хорхе Виталь; тренером основной команды — Аделио Кандидо; тренером первой команды — Эмануэль Ферро, который тренировал Аморима в «Бенфике»; тренером по физической подготовке — Паулу Баррейра, который ранее работал в «Арсенале» и «Ливерпуле». Стоит отметить, что свои посты сохраняют тренеры первой команды Даррен Флетчер и Андреас Георгсон, а также помощник тренера вратарей Крейг Моусон.

«Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч под руководством нового главного тренера 24 ноября в рамках английской Премьер-лиги, где сыграет с «Ипсвичем».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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