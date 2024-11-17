Президент «Реала» сомневается в целесообразности покупки игроков зимой — Relevo

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не уверен в необходимости осуществления покупки новых футболистов грядущей зимой. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти и директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес, напротив, хотели бы, чтобы клуб приобрёл новых игроков в зимнее трансферное окно.

Основная позиция, требующая усиления в мадридском клубе, — центральный защитник. В «Реале» считают, что футболистом, способным дать гарантированные качества на этой позиции, является игрок саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт. Однако эта сделка также может быть осложнена из-за экономических факторов.

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