Жерар Пике рассказал, что собирался перейти в «Ювентус» после ухода из «МЮ»

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике рассказал, что мог перейти в туринский «Ювентус».

«В последний год в Манчестере, перед переходом в «Барселону», я собирался перейти в «Ювентус», это был 2007 год. Но после возвращения на родину у меня больше не было соблазна.

Я пробыл там (в «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») три года, пришёл в команду в 17 лет, был очень молод, и в то время у «Юнайтед» была лучшая пара центральных защитников в Премьер-лиге: Рио Фердинанд и (Неманья) Видич. Мы выиграли Лигу чемпионов и Премьер-лигу, но я провёл всего 20 или 25 матчей в составе «Юнайтед», — приводит слова Пике Football Italia.