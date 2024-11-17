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Юлиан Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Боснией со счётом 7:0

Юлиан Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Боснией со счётом 7:0
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Боснии и Герцеговины.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Германия
Окончен
7 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Мусиала – 2'     2:0 Кляйндинст – 23'     3:0 Хаверц – 37'     4:0 Вирц – 50'     5:0 Вирц – 57'     6:0 Зане – 66'     7:0 Кляйндинст – 79'    

«В двух интервью меня только что спросили, кого я хотел бы выделить. Я бы сказал, что это группа игроков или вся команда, включая персонал. Я думаю, что мы все хорошо преобразились. Вся команда, тренерский штаб, персонал. Я часто подчёркивал, что сам ничего не выигрываю, но команда, с другой стороны, может что-то выиграть сама.

В этом отношении я уже могу поставить себя на правильное место. Я знаю, что в техническом плане мы, естественно, играем свою роль, но нам также нужна команда, которая хочет что-то внедрять и у которой есть желание это делать. 2024 год ещё не совсем закончился. В общем, чувствую себя хорошо», — приводит слова Нагельсмана L’equipe.

Сборная Германии возглавляет группу 3 Лиги А в Лиге наций, набрав 13 очков в пяти матчах и обеспечив себе первое место досрочно.

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