Чалов не сыграет за сборную России в матче с Сирией — источник

Нападающий сборной России и греческого ПАОКа Фёдор Чалов не примет участия в грядущем товарищеском матче национальной команды с Сирией, который состоится 19 ноября.

«Фёдор Чалов точно не сыграет за сборную России в матче с командой Сирии. Он вернётся в расположение своего клуба», — сказал «РИА Новости Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

15 ноября прошёл товарищеский матч российской национальной команды с Брунеем (11:0). В этой встрече Чалов провёл на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями.

Чалов дебютировал в составе сборной России в 2019 году. За этот период он сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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