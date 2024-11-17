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Геркус: если «Зенит» не выиграет титул в год столетия, это не будет провалом

Геркус: если «Зенит» не выиграет титул в год столетия, это не будет провалом
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Зенит» выглядит получше и интереснее по игре, чем в прошлом сезоне. Но они не преодолели свою проблему. Их набор игроков способен играть лучше. У них чувствуется психологическая усталость и поиск оптимальной структуры. Думаю, во второй половине сезона, весной, они будут играть лучше.

Если не выиграют чемпионство в год столетия, то ни в коем случае это не провал для Семака. Они борются за чемпионство и играют сильно. Какой провал? Важный год, но даже топ-клубы могут упустить чемпионство. Тяжело всегда выигрывать. Но мне кажется, что «Зенит» всё-таки выиграет золото», — приводит слова Геркуса Metaratings.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые заработали 36 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В следующем туре санкт-петербургский клуб встретится с «Оренбургом». Матч состоится 23 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 по московскому времени.

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