Кононов — о шестой ничьей на выезде: против «Торпедо» играют с особым настроем
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 19-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (2:2) высказался о большом количестве ничейных результатов у команды в выездных играх в нынешнем сезоне.
Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Покидышев – 33' 1:1 Бородин – 85' 1:2 Костин – 87' 2:2 Гонгадзе – 90+1'
Удаления: Поярков – 90+4' / Галкин – 90+4'
— У «Торпедо» шестая ничья в сезоне на выезде. Есть понимание, почему вы недобираете очки в гостях?
— Каждый выезд сложен, против нас играют с особым настроем. Где-то, возможно, мы не так хороши на выезде в атаке, как бы нам хотелось, но в целом ребята играют дисциплинированно, — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.
После этой игры в активе «Торпедо» стало 37 очков. Команда Олега Кононова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 25 очками идёт на восьмой строчке.
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