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Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах

Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных у него часах.

Ранее появлялась информация, что инцидент произошёл во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1), проходившего в Казани. Стоимость украденных часов оценивается в 7-8 млн рублей.

«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в ТГ. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов в своём аккаунте в социальной сети.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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