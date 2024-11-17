Экс-игрок «Уотфорда» Дини: если Мбаппе мечтал играть за «Реал», ему нужно умерить своё эго

Бывший форвард «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением об игре нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Если это его мечта [играть за «Реал»], то ему нужно учиться действовать в центре нападения и возвращаться на свою половину поля. Когда я смотрел на его игру в матче с «Барселоной», то думал: «Боже мой, он попал в офсайд раз девять».

Он быстрый, а меня раздражают быстрые игроки. Наверное, из-за того, что я чертовски медленный. Эти быстрые парни не меняют направление бега, как будто они слишком торопятся.

Так или иначе, если это его мечта, ему нужно умерить своё эго и работать немного усерднее», — приводит слова Дини talkSPORT.

Материалы по теме Конате: отсутствие Мбаппе в сборной Франции не означает, что мы разучимся побеждать

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: