Денис Глушаков раскритиковал последние трансферы «Спартака»

37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший в составе московского «Спартака», раскритиковал последние трансферы красно-белых. Напомним, в минувшее трансферное окно состав команды пополнили Виллиан Жозе, Миенти Абена, Рикарду Мангаш, Маркиньос и Эсекьель Барко.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю. Может, они не раскрылись ещё? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги. Виллиан Жозе? Кто это вообще? А, тот нападающий! Ну, где-то он забил, когда-то играл. Но сейчас я его вообще не вижу», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и на текущий момент занимает пятое место.

Полузащитник Денис Глушаков с июля 2013 года по июль 2019 года играл за столичный «Спартак». В составе красно-белых футболист провёл 172 матча, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.