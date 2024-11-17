Кристенсен не входит в планы «Барселоны», игрок может продолжить карьеру в АПЛ — Relevo

28-летний центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен больше не входит в планы каталонского клуба. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, интерес к футболисту сборной Дании проявляют клубы из английской Премьер-лиги.

Кристенсен присоединился к сине-гранатовым летом 2022 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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