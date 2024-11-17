Тренер «Торпедо» Кононов высказался о судействе в матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов разобрал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды в концовке матча 19-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (2:2).

«Хотел бы по судейству сказать, что оно было хорошим, но последний эпизод — двоякий. Нетфуллин был первым на мяче, игрок соперника подставился и к тому же толкнул его локтем в спину. Это мы посмотрели на видео. Поэтому и нет добора очков», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

После этой игры в активе «Торпедо» стало 37 очков. Команда Олега Кононова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 25 очками идёт на восьмой строчке.