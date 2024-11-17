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Валерий Карпин прокомментировал отъезд шестерых игроков из расположения сборной России

Валерий Карпин прокомментировал отъезд шестерых игроков из расположения сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что шесть футболистов покинули расположение национальной команды перед товарищеским матчем с Сирией.

Ранее стало известно, что Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов не поехали с командой на этот матч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС на своём официальном сайте.

Игра с Сирией состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры – в 19:30 мск.

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