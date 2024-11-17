Фернандеш — самый ценный игрок «МЮ» нынешнего сезона по версии ESPN, Рашфорд — девятый

Известное спортивное издание ESPN составило рейтинг самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Первое место в этом списке занял полузащитник Бруну Фернандеш. На второй строчке расположился вратарь Андре Онана. Замкнул тройку лидеров хавбек Кобби Майну.

Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» нынешнего сезона по версии ESPN:

Бруну Фернандеш. Андре Онана. Кобби Майну. Диогу Дало. Лисандро Мартинес. Алехандро Гарначо. Нуссайр Мазрауи. Расмус Хойлунд. Маркус Рашфорд. Маттейс де Лигт. Каземиро. Кристиан Эриксен. Джошуа Зиркзее. Гарри Магуайр. Амад Диалло.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: