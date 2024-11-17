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Фернандеш — самый ценный игрок «МЮ» нынешнего сезона по версии ESPN, Рашфорд — девятый

Фернандеш — самый ценный игрок «МЮ» нынешнего сезона по версии ESPN, Рашфорд — девятый
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Известное спортивное издание ESPN составило рейтинг самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Первое место в этом списке занял полузащитник Бруну Фернандеш. На второй строчке расположился вратарь Андре Онана. Замкнул тройку лидеров хавбек Кобби Майну.

Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» нынешнего сезона по версии ESPN:

  1. Бруну Фернандеш.
  2. Андре Онана.
  3. Кобби Майну.
  4. Диогу Дало.
  5. Лисандро Мартинес.
  6. Алехандро Гарначо.
  7. Нуссайр Мазрауи.
  8. Расмус Хойлунд.
  9. Маркус Рашфорд.
  10. Маттейс де Лигт.
  11. Каземиро.
  12. Кристиан Эриксен.
  13. Джошуа Зиркзее.
  14. Гарри Магуайр.
  15. Амад Диалло.
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