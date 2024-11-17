Фернандеш — самый ценный игрок «МЮ» нынешнего сезона по версии ESPN, Рашфорд — девятый
Известное спортивное издание ESPN составило рейтинг самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Первое место в этом списке занял полузащитник Бруну Фернандеш. На второй строчке расположился вратарь Андре Онана. Замкнул тройку лидеров хавбек Кобби Майну.
Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» нынешнего сезона по версии ESPN:
- Бруну Фернандеш.
- Андре Онана.
- Кобби Майну.
- Диогу Дало.
- Лисандро Мартинес.
- Алехандро Гарначо.
- Нуссайр Мазрауи.
- Расмус Хойлунд.
- Маркус Рашфорд.
- Маттейс де Лигт.
- Каземиро.
- Кристиан Эриксен.
- Джошуа Зиркзее.
- Гарри Магуайр.
- Амад Диалло.
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