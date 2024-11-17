Александр Ширко высказался о причинах неудач «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о причинах неудач красно-белых.

«Мы видим, что у всех команд разные проблемы: у кого-то с финансами, у кого-то ещё какие-то. Опять же, есть хорошие команды по игре, но они не набирают очки. Давайте скажем про «Спартак». Не хотелось бы других обижать — будем обижать «Спартак» (смеётся).

В целом команда и футболисты часто меняются. Нет костяка у команды. Приходит новый тренер. Очень тяжело сплотить команду и сразу за что-то бороться. Игры бывают разные. Это и есть некая стабильность, которая исходит от сыгранности, подбора футболистов и костяка команды, который должен тащить. А уже к ним добавлять определённых футболистов. Думаю, что надо дать время тренеру. За полсезона что можно сказать? Собирает, строит, пытается. Если сейчас Станковича уберут, то опять новый тренер будет с нуля начинать», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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