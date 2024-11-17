Дешам: Мбаппе не был столь эффективным в 2024 году, но он ещё вернёт форму

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который не был вызван в расположение национальной команды в октябре и ноябре.

«Он находится в сложной ситуации. Видится так, что Килиан сделает всё грамотно, чтобы восстановить форму, несмотря на то что в 2024 году он был менее эффективным. Нет причин думать, что он не сделает этого [не восстановит форму]. Я желаю ему этого. Повторюсь, у него сложный период, но у Мбаппе есть всё, чтобы повторить ещё раз уже достигнутое им», — сказал Дешам в программе Telefoot на канале TF1.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе не приезжает в сборную Франции из-за наличия у него конфликта с Дешамом.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: