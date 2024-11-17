«Какие-то трусливые сборные». Колыванов — о составах сборных Брунея и Сирии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отреагировал на информацию, что семь ключевых футболистов сирийской национальной команды не прилетят на товарищеский матч с Россией, который состоится 19 ноября.

«Если семь ключевых игроков Сирии не прилетят на матч со сборной России, будем играть как с Брунеем. Но Сирия чуть поинтереснее. Тут даже обсуждать не хочется — всё равно матч в одну калитку. Я не знаю, почему они не приезжают основными составами. Огорчает. Должна же быть хоть какая-то интрига. Разочарован, что они все боятся играть с нами основными составами. Какие-то трусливые сборные», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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