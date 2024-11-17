Стадион в Волгограде переименуют в «Сталинград-Арену» в день матча сборных России и Сирии

Стадион «Волгоград Арена», где 19 ноября пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сирии, на один день переименуют в «Сталинград-Арену».

«На день матча стадион будет переименован в «Сталинград-Арену». Встреча будет посвящена 82-й годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции, которая стартовала 19 ноября 1942 года и через два с половиной месяца завершилась победой в Сталинградской битве», — сказали «РИА Новости Спорт» в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября состоялся товарищеский матч между сборными России и Брунея. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар». В этой встрече сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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