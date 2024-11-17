Арсен Адамов описал Валерия Карпина тремя словами

Защитник «Зенита» и сборной России Арсен Адамов, выступающий на правах аренды в составе грозненского «Ахмата», тремя словами описал главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина.

«Справедливый. Харизматичный. Смелый», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

В пятницу, 15 ноября, Адамов забил свой дебютный гол в составе сборной России. Защитник отличился в товарищеском матче с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0. Во вторник, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии.

Действующий контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Всего в составе сине-бело-голубых защитник провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.