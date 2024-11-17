Малафеев: сборной России приходится соглашаться на такие матчи, как с Брунеем

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о соперниках российской национальной команды по товарищеским матчам.

«Матчи с такими командами, как Бруней, конечно, не всегда могут стать показательными с точки зрения командной игры, ведь соперник далёк от уровня сборной России. Однако важно учитывать, что в условиях международных санкций сборной России не так просто найти соперников на уровне, с которыми можно провести полноценную проверку силы. Многие сборные, к сожалению, не хотят рисковать и играть с нашей командой из-за политической ситуации. Поэтому приходится соглашаться на такие матчи, чтобы хотя бы поддерживать игровую практику и не терять форму. Не скажу, что этот матч даст сборной много для командной игры, но это всё-таки игра сборной — в ней важно работать над результатом, даже если соперник не вызывает сильных опасений», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

В пятницу, 15 ноября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0. Во вторник, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии. Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

Напомним, в товарищеском матче с Брунеем сборная России установила новый рекорд по количеству забитых голов в одном поединке. Ранее российская команда достигала максимума в девять мячей за матч, что произошло в 2019 году во время отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.