«Мбаппе не Жиру». Дешам высказался о позиции Килиана на футбольном поле

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос об оптимальной позиции нападающего «трёхцветных» Килиана Мбаппе на футбольном поле.

Напомним, 25-летний игрок не был вызван в расположение национальной команды в октябре и ноябре.

«Кто-то скажет мне, что стоит выпускать его в центре нападения, поскольку два последних клубных тренера заставляли его играть именно там. Но он не футболист профиля Оливье Жиру. Всё зависит от команды, с которой предстоит играть. Когда Мбаппе играет на фланге, то, скорее всего, делает это на левом фланге, а не на правом. Хотя я видел, как в «Реале» он действовал на правом фланге в одном из последних матчей. Это вопрос баланса позиции, однако [для Мбаппе] всегда нужно оставлять много свободы», — сказал Дешам в программе Telefoot на канале TF1.

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