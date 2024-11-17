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«Мбаппе не Жиру». Дешам высказался о позиции Килиана на футбольном поле

«Мбаппе не Жиру». Дешам высказался о позиции Килиана на футбольном поле
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос об оптимальной позиции нападающего «трёхцветных» Килиана Мбаппе на футбольном поле.

Напомним, 25-летний игрок не был вызван в расположение национальной команды в октябре и ноябре.

«Кто-то скажет мне, что стоит выпускать его в центре нападения, поскольку два последних клубных тренера заставляли его играть именно там. Но он не футболист профиля Оливье Жиру. Всё зависит от команды, с которой предстоит играть. Когда Мбаппе играет на фланге, то, скорее всего, делает это на левом фланге, а не на правом. Хотя я видел, как в «Реале» он действовал на правом фланге в одном из последних матчей. Это вопрос баланса позиции, однако [для Мбаппе] всегда нужно оставлять много свободы», — сказал Дешам в программе Telefoot на канале TF1.

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