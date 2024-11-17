Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: пожелаю удачи Чалову, но я бы в расцвете сил никогда не поехал в Грецию

Колыванов: пожелаю удачи Чалову, но я бы в расцвете сил никогда не поехал в Грецию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о выступлениях российского форварда Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа. Суммарно Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах команды в нынешнем сезоне.

«Надо поддержать Федю. Он уехал в не самый интересный чемпионат. С его качествами можно было трудоустроиться более интересно. Жаль, что он не может раскрыться в Греции. Дай бог, чтобы 2024 год побыстрее закончился для Чалова — в 2025-м начнёт забивать. Вера в Фёдора у меня никуда не пропадала.

Человек умеет играть — он не раз это доказывал. Но я бы в расцвете сил никогда не поехал в чемпионат Греции. Однако это его выбор. Пожелаем удачи. Пусть начинает потихонечку класть по девяткам: глаза закрыл, пробил в девять и пошёл готовиться к следующей игре. Так оно и работает. Главное — забить. Тогда появится эмоциональный подъём», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Какие-то трусливые сборные». Колыванов — о составах сборных Брунея и Сирии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android