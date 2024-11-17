Колыванов: пожелаю удачи Чалову, но я бы в расцвете сил никогда не поехал в Грецию

Бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о выступлениях российского форварда Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа. Суммарно Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах команды в нынешнем сезоне.

«Надо поддержать Федю. Он уехал в не самый интересный чемпионат. С его качествами можно было трудоустроиться более интересно. Жаль, что он не может раскрыться в Греции. Дай бог, чтобы 2024 год побыстрее закончился для Чалова — в 2025-м начнёт забивать. Вера в Фёдора у меня никуда не пропадала.

Человек умеет играть — он не раз это доказывал. Но я бы в расцвете сил никогда не поехал в чемпионат Греции. Однако это его выбор. Пожелаем удачи. Пусть начинает потихонечку класть по девяткам: глаза закрыл, пробил в девять и пошёл готовиться к следующей игре. Так оно и работает. Главное — забить. Тогда появится эмоциональный подъём», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.