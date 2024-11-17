«Они дерутся как собаки». Дешам — игрокам сборной Франции в перерыве матча с Израилем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам эмоционально поговорил с футболистами национальной команды в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Израилем (0:0). После окончания первого тайма счёт во встрече не был открыт.

«Они дерутся как собаки. Я не говорю, что мы не можем так же, но нам нужно поднажать в этом аспекте.

Будьте сильны духом! Идите вперёд сразу, как появится возможность. Мы должны доставить им больше проблем, чем было до этого, парни. Сами знаете, что способны на большее. Вы были слишком осторожны [в первом тайме]», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на Telefoot.

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Стычка между фанатами сборных Франции и Израиля: