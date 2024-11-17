Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может продлить контракт с Щенсным, не сыгравшим ни одного матча — Marca

«Барселона» может продлить контракт с Щенсным, не сыгравшим ни одного матча — Marca
Комментарии

«Барселона» рассматривает вариант возможного продления контракта с 34-летним вратарём Войцехом Щенсным, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на то, что после прихода в каталонский клуб в минувшем октябре польский футболист не сыграл ни в одном матче, в «Барселоне» довольны уровнем его профессионализма и тем, как Щенсны принял роль запасного вратаря команды.

Подчёркивается, что 34-летний игрок пришёл в клуб с «позитивным настроем» и оказывает благоприятное влияние на раздевалку. Если в политике «Барселоны» не произойдёт изменений, то контракт с Щенсным может быть продлён ещё на сезон.

Материалы по теме
Щенсны заявил, что понимает решение Флика оставлять его на скамейке запасных

Щенсны курит в раздевалке после победы «Барселоны» над «Реалом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android