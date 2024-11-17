«Барселона» может продлить контракт с Щенсным, не сыгравшим ни одного матча — Marca

«Барселона» рассматривает вариант возможного продления контракта с 34-летним вратарём Войцехом Щенсным, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на то, что после прихода в каталонский клуб в минувшем октябре польский футболист не сыграл ни в одном матче, в «Барселоне» довольны уровнем его профессионализма и тем, как Щенсны принял роль запасного вратаря команды.

Подчёркивается, что 34-летний игрок пришёл в клуб с «позитивным настроем» и оказывает благоприятное влияние на раздевалку. Если в политике «Барселоны» не произойдёт изменений, то контракт с Щенсным может быть продлён ещё на сезон.

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