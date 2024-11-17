Глушаков назвал позицию в составе «Спартака», которая требует усиления

37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший в составе московского «Спартака», назвал позицию в составе красно-белых, которая требует усиления.

«Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно ещё одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и на текущий момент занимает пятое место.

Полузащитник Денис Глушаков с июля 2013 года по июль 2019 года играл за столичный «Спартак». В составе красно-белых футболист провёл 172 матча, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.