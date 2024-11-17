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В «Зените» сообщили о возможном продолжении сотрудничества с «Фенербахче»

В «Зените» сообщили о возможном продолжении сотрудничества с «Фенербахче»
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о продолжении сотрудничества с «Фенербахче». Напомним, 15 ноября санкт-петербургский клуб сыграл с турецким грандом в рамках Winline Суперсерии (2:1). Игра прошла в Стамбуле.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Мы действительно обсуждали ответный визит. Наряду с подготовкой продления соглашения о сотрудничестве», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт.ру».

В очном матче команд голом в составе российского клуба отметился полузащитник Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевую передачу отдал сербский полузащитник Душан Тадич.

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