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Дмитрий Ананко высказался о судействе в России

Дмитрий Ананко высказался о судействе в России
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.

— Судейство в России становится хуже?
— Нужно понимание и разъяснение для всех. Тогда и не будет вопросов. Трактовки должны быть одинаковые. Должна быть последовательность, — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

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