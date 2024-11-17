Дмитрий Ананко высказался о судействе в России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.

— Судейство в России становится хуже?

— Нужно понимание и разъяснение для всех. Тогда и не будет вопросов. Трактовки должны быть одинаковые. Должна быть последовательность, — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».