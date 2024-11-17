«Я чувствовал тошноту». Ван дер Варт раскритиковал Вегорста за празднование гола Венгрии

Легенда футбола Рафаэль ван дер Варт резко отреагировал на празднование гола нападающим сборной Нидерландов Ваутом Вегорстом в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Венгрии (4:0)

«Наблюдая за празднованием Вегорста, я чувствовал тошноту. Он должен был понять, что игроки Венгрии на самом деле имели право прекратить матч и пойти в раздевалку. Вместо этого они провели совещание на поле и решили продолжить игру. Это заслуживает огромного уважения, потому что никто из этих игроков не знал, какова была ситуация на тот момент. Они решили продолжить, Нидерланды получили пенальти — и затем Вегорст начал праздновать, как будто он забил победный гол в финале чемпионата мира», — приводит слова ван дер Варта Mirror.

Напомним, на седьмой минуте игры член тренерского штаба сборной Венгрии 36-летний Адам Салаи потерял сознание. Его немедленно доставили в больницу, матч прерывать не стали.