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«Я чувствовал тошноту». Ван дер Варт раскритиковал Вегорста за празднование гола Венгрии

«Я чувствовал тошноту». Ван дер Варт раскритиковал Вегорста за празднование гола Венгрии
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Легенда футбола Рафаэль ван дер Варт резко отреагировал на празднование гола нападающим сборной Нидерландов Ваутом Вегорстом в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Венгрии (4:0)

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Венгрия
1:0 Вегорст – 21'     2:0 Гакпо – 45+12'     3:0 Думфрис – 64'     4:0 Копмейнерс – 86'    

«Наблюдая за празднованием Вегорста, я чувствовал тошноту. Он должен был понять, что игроки Венгрии на самом деле имели право прекратить матч и пойти в раздевалку. Вместо этого они провели совещание на поле и решили продолжить игру. Это заслуживает огромного уважения, потому что никто из этих игроков не знал, какова была ситуация на тот момент. Они решили продолжить, Нидерланды получили пенальти — и затем Вегорст начал праздновать, как будто он забил победный гол в финале чемпионата мира», — приводит слова ван дер Варта Mirror.

Напомним, на седьмой минуте игры член тренерского штаба сборной Венгрии 36-летний Адам Салаи потерял сознание. Его немедленно доставили в больницу, матч прерывать не стали.

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