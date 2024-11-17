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Глушаков: у меня всё ещё есть желание завершить карьеру в матче со «Спартаком»

Глушаков: у меня всё ещё есть желание завершить карьеру в матче со «Спартаком»
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне являющийся игроком «Химок», рассказал, как именно хочет завершить карьеру футболиста.

«Да, у меня всё ещё есть желание завершить карьеру в матче со «Спартаком» в последнем туре. Но посмотрим, как дальше будет, потому что есть регламент, и на данный момент непонятно, как это будет выглядеть. Посмотрим, пока не буду загадывать — узнаю, как это всё сделать, какая должность будет в «Химках», что, как и так далее, тогда станет ясно. Всё узнаете», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, ранее 37-летний футболист допустил возможность своей работы в структуре подмосковного клуба.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Игра пройдёт 24 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Глушаков выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

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