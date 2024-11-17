Болельщики «Манчестер Юнайтед» нашли в интервью Аморима намёк на первый трансфер

Часть болельщиков «Манчестер Юнайтед» выстроили теорию в социальных сетях, что новый главный тренер клуба Рубен Аморим намекнул им на переход нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша в своём свежем интервью.

Фото: manutd.com

Фанаты заметили, что во время беседы с журналистом Аморим скрестил руки. Этот жест был похож на фирменное празднование нападающего «Спортинга» Дьёкереша. Некоторые болельщики восприняли это как намёк на то, что португальский специалист может попытаться воссоединиться со шведским нападающим на «Олд Траффорд».

Один из сторонников этой теории написал в социальных сетях: «Не могу поверить, что Рубен Аморим подтвердил в этом интервью, что мы подписываем контракт с Дьёкерешем».