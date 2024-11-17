Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Манчестер Юнайтед» нашли в интервью Аморима намёк на первый трансфер

Болельщики «Манчестер Юнайтед» нашли в интервью Аморима намёк на первый трансфер
Комментарии

Часть болельщиков «Манчестер Юнайтед» выстроили теорию в социальных сетях, что новый главный тренер клуба Рубен Аморим намекнул им на переход нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша в своём свежем интервью.

Фото: manutd.com

Фанаты заметили, что во время беседы с журналистом Аморим скрестил руки. Этот жест был похож на фирменное празднование нападающего «Спортинга» Дьёкереша. Некоторые болельщики восприняли это как намёк на то, что португальский специалист может попытаться воссоединиться со шведским нападающим на «Олд Траффорд».

Один из сторонников этой теории написал в социальных сетях: «Не могу поверить, что Рубен Аморим подтвердил в этом интервью, что мы подписываем контракт с Дьёкерешем».

Материалы по теме
Виктор Дьёкереш рассказал, перейдёт ли в «Манчестер Юнайтед» к Амориму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android