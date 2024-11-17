«Леванте» провёл матч в форме с пятнами грязи в честь ликвидаторов последствий наводнения

Игроки «Леванте» в матче 15-го тура испанской Примеры с «Эльче» (1:1) устроили акцию в честь ликвидаторов последствий наводнения в Испании. Данная встреча стала первой на территории провинции Валенсия после масштабного наводнения в конце октября с большим количеством жертв.

В рамках благотворительной акции футболки игроков «Леванте», в которых они вышли на матч «Эльче», были выполнены в дизайне с имитацией пятен грязи и надписью «В знак уважения ко всем, кто был рядом, когда вы были нам нужны». Позднее они будут выставлены на аукцион по стартовой цене в € 100. Вырученные средства планируют направить на помощь пострадавшим, сообщает Relevo.

Фото: ФК «Леванте»

«Леванте» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эльче» идёт на восьмом. Обе команды набрали по 22 очка.