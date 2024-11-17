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Сборная России отправилась в Волгоград для проведения матча с Сирией

Сборная России отправилась в Волгоград для проведения матча с Сирией
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Сборная России по футболу отправилась в Волгоград из Краснодара для проведения товарищеского матча с национальной командой Сирии, сообщает пресс-служба сборной в своём телеграм-канале. В посте уточняется, что первая часть маршрута футболистов — автобус до Ставрополя.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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X
П2

Ранее стало известно, что Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов не поехали с командой на этот матч.

Игра с Сирией пройдёт во вторник, 19 ноября. Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

В пятницу, 15 ноября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0.

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