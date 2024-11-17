Рязанцев: «Рубин» может обыграть любую топ-команду

Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев ответил на вопрос о шансах казанской команды в матчах с топ-соперниками.

«Как по мне, любая команда с 6-го по 16-е места может обыграть кого угодно именно в этом сегменте. Тот же «Рубин» уступает условным «Химкам», но навязывает борьбу топ-соперникам. Так что я думаю, что «Рубин» может обыграть любую топ-команду», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

После окончания первого круга Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 19 очков и располагается на седьмой строчке. В матче 3-го тура чемпионата России казанская команда встречалась с «Химками» и уступила им со счётом 2:3. В той игре в составе «Рубина» голами отметились Мирлинд Даку и Александар Юкич. За «Химки» забили Хетаг Хосонов, Эдгардо Фаринья и Лукас Вера.

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