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Экс-тренер сборной России Пануччи назвал лучших игроков национальной команды в 2012 году

Экс-тренер сборной России Пануччи назвал лучших игроков национальной команды в 2012 году
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Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который с 2012 по 2014 год работал в сборной России, выделил лучших футболистов российской национальной команды времён своей работы.

«В 2012 году команда была хорошей, у нас были квалифицированные футболисты: Кокорин, Самедов, Комбаров, Игнашевич, Березуцкие. Много качественных игроков, которые поехали в Бразилию.

Кто был лучшим? В сборной были шесть-семь больших игроков: в защите — Игнашевич и Березуцкие, в полузащите — Глушаков, Кокорин впереди, Дзюба тоже был хорош, Дзагоев со своими качествами. Одного тяжело выбрать», — приводит слова Пануччи «Советский спорт».

После ухода из сборной России, где 51-летний итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, Кристиан Пануччи также работал с «Ливорно», «Тернаной» и возглавлял основную сборную Албании.

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