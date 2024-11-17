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«Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» — La Gazzetta dello Sport

«Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» — La Gazzetta dello Sport
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«Милан» рассматривает вариант с возвращением в клуб атакующего полузащитника Браима Диаса, на текущий момент являющегося игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, маловероятно, что «Королевский клуб» согласится на аренду 25-летнего игрока. Также подчёркивается намерение итальянской команды не спешить заключать сделку по Диасу, поскольку нынешние футболисты атаки «россонери» демонстрируют стабильную игру. Однако кандидатура хавбека «Реала» продолжает изучаться.

Диас играл за «Милан» на правах аренды с 2020 по 2023 год. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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