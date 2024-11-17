Шалимов: состав сборной России на матч с Брунеем можно назвать вторым

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов поделился мнением о составе национальной команды в прошедшем товарищеском матче с Брунеем, а также предположил, кто будет играть в предстоящей встрече с Сирией.
«Думаю, что этот состав — на Бруней — можно назвать вторым, первый выйдет на Сирию, она соперник более серьёзный — в конце первой сотни рейтинга ФИФА. Те, кто не играл в Краснодаре, выйдут с Сирией, плюс те, кто сыграл мало», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
В пятницу, 15 ноября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0.
Игра с Сирией пройдёт во вторник, 19 ноября. Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.
- 17 ноября 2024
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