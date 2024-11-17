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Шалимов: состав сборной России на матч с Брунеем можно назвать вторым

Шалимов: состав сборной России на матч с Брунеем можно назвать вторым
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Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов поделился мнением о составе национальной команды в прошедшем товарищеском матче с Брунеем, а также предположил, кто будет играть в предстоящей встрече с Сирией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Думаю, что этот состав — на Бруней — можно назвать вторым, первый выйдет на Сирию, она соперник более серьёзный — в конце первой сотни рейтинга ФИФА. Те, кто не играл в Краснодаре, выйдут с Сирией, плюс те, кто сыграл мало», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В пятницу, 15 ноября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0.

Игра с Сирией пройдёт во вторник, 19 ноября. Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

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