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Экс-игрок сборной России Боков объяснил, для чего нужны матчи с Брунеем и Сирией

Экс-игрок сборной России Боков объяснил, для чего нужны матчи с Брунеем и Сирией
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Бывший защитник сборной России Максим Боков ответил на вопрос, зачем национальной команде нужны матчи с такими соперниками, как Бруней и Сирия.

«Ребята молодцы, что не опустили руки, несмотря на слабого соперника — Бруней. На такие матчи очень трудно настраиваться, когда оппонент всё позволяет делать на поле. В игре у сборной России всё получалось — и в продвижении, и в передачах. Да, было удовлетворение от результата, но было ли оно от силы соперника?

Но подождите, сборная России ещё не сыграла с Сирией. Эта команда посильнее Брунея. Такие матчи нужны для того, чтобы наладить связи и посмотреть игроков, а потом пустить их в бой с сильным соперником», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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