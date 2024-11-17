Глушаков назвал условие, при котором российским игрокам нужно уезжать в европейские клубы

37-летний полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший в армянском «Урарту», поделился мыслями об отъезде российских футболистов в зарубежные клубы.

«Есть ли смысл российским игрокам уезжать в европейские чемпионаты, но не в топовые команды, как это сделал Фёдор Чалов? ПАОК, допустим, неплохая команда. Они выигрывали свой чемпионат, выступают в еврокубках. Если команда участвует в еврокубках, то порекомендую российским игрокам туда уезжать», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».

Суммарно в ПАОКе Фёдор Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах этого сезона. Действующее соглашение россиянина с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее Фёдор выступал за московский ЦСКА.