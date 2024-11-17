Максим Боков: у Чалова сейчас непростой период, Фёдор перезагружается

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о выступлениях российского форварда Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа. Суммарно Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах команды в нынешнем сезоне.

«У Чалова сейчас непростой период. В ПАОКе он потерял место в составе, выходит на замену. Но это удел всех нападающих, если не забиваешь — должен ждать своего шанса. Надо забить какой-нибудь «подземный» гол, а там уже пойдёт. Тренеры желают нападающим, чтобы таких периодов было поменьше в карьере. Но без них не обойтись, потому что всегда нужна перезагрузка. Вот Фёдор сейчас перезагружается», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.